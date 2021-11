« Entre folklore slave et blues » Concert du Duo Ainos Centre Cuturel Coréen, 13 décembre 2021, Paris.

Liés par une symbiose tout à fait remarquable, le violoniste Da-Min Kim et la pianiste Da-Hee Kim conjuguent leur talent sous le nom de Duo Ainos (qui signifie « louange » en hébreu). Leur jeu musical transporte le public dans un univers onirique dans lequel s’exprime toute la subtilité des mélodies qu’ils interprètent ensemble avec brio. De Maurice Ravel à Edvard Grieg, en passant par Camille Saint-Saëns à Nikolai Kapustin, le duo explore, le temps d’un concert, un riche répertoire mettant en valeur le violon et le piano. Un beau programme qui s’adresse à tous les amoureux de la musique.

Le violoniste Da-Min Kim (actuellement supersoliste à l’Orchestre Philharmonique de Marseille, sous la direction du chef américain Lawrence Foster) et la pianiste Da-Hee Kim (titulaire du Doctorat de piano du Peabody Conservatory de Baltimore) sont tous deux titulaires d’un 1er prix du CNSM de Paris. Ils fondent le Duo Ainos et se produisent ensemble depuis 2009. Le duo a été lauréat de la Fondation Groupe Banque Populaire (de 2012 à 2014), et c’est grâce à ce soutien que les musiciens ont pu enregistrer leur premier album intitulé « Tradition chez les Modernes » consacré aux Sonates pour violon et piano de Strauss et de Debussy (CD sorti chez Lyrinx).

Le Duo Ainos a remporté en 2014 le 2e prix du Concours International de Musique de Chambre de Lyon. Il s’est produit dans les plus belles salles et dans le cadre de nombreux festivals et manifestations musicales : Festival Appassionata, Musicales de Bagatelle, Heure Musicale d’Alain Marinaro, Rencontres Franco-Coréennes d’Art et de Culture de Villefavard, et bien d’autres. Le duo s’est également produit à l’Arsenal de Metz, à l’Opéra National de Lyon, à l’Opéra de Marseille, à l’Hôtel de Soubise, au Musée de Grenoble, à la Salle Cortot (où a eu lieu le concert de lancement de son CD), etc.

Oeuvres de : Ravel, Grieg, Saint-Saëns et Kapustin.

Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

