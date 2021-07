Champneuville Champneuville CHAMPNEUVILLE, Meuse ENTRE FLEUVE ET FORÊTS, PLONGÉE DANS L’UNIVERS DES CHAUVES-SOURIS. Champneuville Champneuville Catégories d’évènement: CHAMPNEUVILLE

Meuse

ENTRE FLEUVE ET FORÊTS, PLONGÉE DANS L’UNIVERS DES CHAUVES-SOURIS. Champneuville, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Champneuville. ENTRE FLEUVE ET FORÊTS, PLONGÉE DANS L’UNIVERS DES CHAUVES-SOURIS. 2021-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-13 22:30:00 22:30:00 Rue de l’église Devant l’église

Champneuville Meuse Nous proposons une balade entre chien et loup où nous emmènerons le public le long de la Meuse et en forêt du côté du Mort-Homme, pour percer le mystère des chauves-souris. contact@cpepesc-lorraine.fr +33 6 43 68 91 00 © Philippe Massit dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: CHAMPNEUVILLE, Meuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Champneuville Adresse Rue de l'église Devant l'église Ville Champneuville lieuville 49.23512#5.3247