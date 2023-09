Entre faire et être : la recherche comme lieu d’expériences plurielles Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 26 septembre 2023

de 18h00 à 20h00

gratuit

Entre faire et être : la recherche comme lieu d’expériences plurielles. À l’occasion des 100 ans de l’ACFAS (Association canadienne-française pour l’avancement des sciences), cette table-ronde réunira Pierre Nepveu, professeur émérite du l’Université de Montréal et Christine Chevalier-Caron, doctorante en histoire à l’Université du Québec à Montréal. Qu’est-ce qu’une figure intellectuelle? Comment les expériences d’une personne peuvent-elles influencer la recherche? Ces questions seront explorées lors d’une table ronde portant sur le livre Faire connaissance : 100 ans de sciences en français qui brosse le portrait de 50 personnalités scientifiques qui ont repoussé les frontières des connaissances au Québec et dans les francophonies canadiennes. La discussion sera animée par Sophie Montreuil, directrice générale de l’ACFAS. Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron +33145877829 anne-isabelle.tremblay@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Bibliothèque Gaston-Miron
8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

