Entre Eux Deux Théâtre les arts Cluny Cluny, mardi 28 mai 2024.

Partager la même chambre d’hôpital pour la nuit alors qu’on ne se connaît pas, qu’on a 15 ans, et qu’il y a vraiment urgence à se reposer du monde, ce n’est pas chose aisée si on envisage de fermer un peu l’œil. C’est ainsi, dans un ser-vice psychiatrique pour adolescents, qu’Elle et Lui se rencontrent. Elle, habi-tuée du lieu, parle constamment pour s’assurer qu’elle existe. Lui, peine à faire taire les chuchotements qu’il entend dans sa tête. Deux êtres cabossés, inclas-sables, qu’une insomnie réunit.

Tout public à partir de 13 ans

La pièce Entre eux deux remporte en 2015 le Prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas et le Coup de cœur 2017 du Théâtre à la page.

Un texte de Catherine Verlaguet

publié aux Editions Théâtrales Jeunesse

Mise en scène Marion Chobert

Scénographie et costumes Analyvia Lagarde

Création musicale Vendôme Uhl

Création lumière Louise Baechler & Hugo Dragone

Administration & Production Aurélie Cognard

Avec Saffiya Laabab et Jules Bisson

Coproduction : La Minoterie, Dijon (21)

Avec l’aide de la DRAC et de la Région Bourgogne Franche-Comté, de la Ville de Dijon, du Théâtre du Pilier à Giromagny (90), et du Lycée Hippolyte Fontaine à Dijon (21).

Avec le soutien de la Ville de Quetigny (21), de l’Association Bourguignonne Culturelle à Dijon (21), du Théâtre Mansart, service culturel du CROUS BFC à Dijon (21), de La Maison du Geste et de l’Image à Paris (75) et du Théâtre d’Auxerre (89) et l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne / DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

La Compagnie La Multiple est conventionnée par la Ville de Dijon et soutenue au fonc-tionnement par le département de Côte d’Or.

Théâtre les arts Cluny Pl. du Marché, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté