Entre eux deux – Brikabrak Le Bugue, 19 mars 2022, Le Bugue.

Entre eux deux – Brikabrak 2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19

Le Bugue Dordogne Le Bugue

Texte de Catherine Verlaguet sur l’adolescence, proposé dans le cadre de la saison culturelle de BriKaBrak.

Il s’agit là d’une pièce sur la vie, sur la volonté, sur le besoin d’aimer et d’être aimé, un hymne au partage et à l’engagement vis à vis de l’autre. En s’éloignant de toute simplification ou dramatisation, Catherine Verlaguet nous emporte avec fougue et maîtrise dans l’intimité troublée de ces deux jeunes.

Tout public à partir de 13 ans

Réservation en ligne sur le site internet de BriKaBrak

Texte de Catherine Verlaguet sur l’adolescence, proposé dans le cadre de la saison culturelle de BriKaBrak.

Il s’agit là d’une pièce sur la vie, sur la volonté, sur le besoin d’aimer et d’être aimé, un hymne au partage et à l’engagement vis à vis de l’autre. En s’éloignant de toute simplification ou dramatisation, Catherine Verlaguet nous emporte avec fougue et maîtrise dans l’intimité troublée de ces deux jeunes.

Tout public à partir de 13 ans

Réservation en ligne sur le site internet de BriKaBrak

Texte de Catherine Verlaguet sur l’adolescence, proposé dans le cadre de la saison culturelle de BriKaBrak.

Il s’agit là d’une pièce sur la vie, sur la volonté, sur le besoin d’aimer et d’être aimé, un hymne au partage et à l’engagement vis à vis de l’autre. En s’éloignant de toute simplification ou dramatisation, Catherine Verlaguet nous emporte avec fougue et maîtrise dans l’intimité troublée de ces deux jeunes.

Tout public à partir de 13 ans

Réservation en ligne sur le site internet de BriKaBrak

dernière mise à jour : 2021-09-28 par