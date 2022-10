Entre eux deux

2023-06-02 – 2023-06-02 Partager la même chambre d’hôpital pour la nuit alors qu’on ne se connaît pas, qu’on a 15 ans, et qu’il y a vraiment urgence à se reposer du monde, ce n’est pas chose aisée si on envisage de fermer un peu l’oeil. C’est ainsi que, dans un service psychiatrique pour adolescents, Elle et Lui se rencontrent. Elle, habituée du lieu, parle constamment pour s’assurer qu’elle existe. Lui, peine à faire taire les chuchotements qu’il entend dans sa tête. Deux êtres cabossés, inclassables, qu’une insomnie réunit. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

