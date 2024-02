Entre Écosse et Camargue, pâturage en vallée de Seine Heurteauville, samedi 14 septembre 2024.

Entre Écosse et Camargue, pâturage en vallée de Seine Heurteauville Seine-Maritime

Sur son territoire, le Parc gère un cheptel d’environ 105 têtes de bétail, pour la grande majorité des chevaux de Camargue et des vaches Highland, qui pâturent plusieurs centaines d’hectares de zones humides. C’est le cas également sur les terrains d’Heurteauville. Ces animaux font partie intégrante du fonctionnement de l’écosystème des marais qu’on y trouve, et contribuent ainsi à l’équilibre des différents milieux et espèces présents. Ces races rustiques sont particulièrement adaptées aux conditions spécifiques des milieux humides. Néanmoins, les animaux sont tout de même surveillés de près par une équipe de 3 agents du Parc qui entretiennent ces terrains.

François Simont vous fera approcher au plus près du troupeau, afin de découvrir les spécificités de ces races et les détails de la gestion du cheptel du Parc.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants d’Heurteauville et à tous ceux qui souhaitent s’investir pour la préservation de la faune et de la flore.

Organisateur: Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateur François Simont, responsable technique de l’unité de gestion des sites du Parc.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir

des bottes ou des chaussures étanches et des vêtements adaptés à la météo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 14:00:00

fin : 2024-09-14 16:00:00

Tourbière d’Heurteauville

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie

