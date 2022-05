ENTRE EAU DOUCE ET EAU SALÉE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

ENTRE EAU DOUCE ET EAU SALÉE Le Pouliguen, 12 juillet 2022, Le Pouliguen.

2022-07-12 – 2022-07-12

Le Pouliguen Loire-Atlantique Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons entre eau douce et eau salée découvrir une vie surprenante.

Du haut de la plage à l’estran rocheux, les habitants du coin, entre autres crabes et étoiles de mer, nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !

Sortie familiale de 2 heures

Le Pouliguen

