Entre dunes et prés salés à l’Ile-Grande Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Entre dunes et prés salés à l’Ile-Grande Pleumeur-Bodou, 21 mai 2022, Pleumeur-Bodou. Entre dunes et prés salés à l’Ile-Grande Parking de Toul Gwenn Ile Grande Pleumeur-Bodou

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 16:00:00 Parking de Toul Gwenn Ile Grande

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Dans le cadre des 30 ans du réseau européen Natura 2000, venez découvrir avec les animateurs du site Natura 2000 “Côte de Granit Rose – Sept Iles” deux habitats naturels de grande valeur écologique situés à l’interface de la terre et de la mer : les dunes et les prés salés. +33 2 96 05 91 40 Dans le cadre des 30 ans du réseau européen Natura 2000, venez découvrir avec les animateurs du site Natura 2000 “Côte de Granit Rose – Sept Iles” deux habitats naturels de grande valeur écologique situés à l’interface de la terre et de la mer : les dunes et les prés salés. Parking de Toul Gwenn Ile Grande Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Parking de Toul Gwenn Ile Grande Ville Pleumeur-Bodou lieuville Parking de Toul Gwenn Ile Grande Pleumeur-Bodou Departement Côtes d'Armor

Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleumeur-bodou/

Entre dunes et prés salés à l’Ile-Grande Pleumeur-Bodou 2022-05-21 was last modified: by Entre dunes et prés salés à l’Ile-Grande Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 21 mai 2022 Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor