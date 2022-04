Entre dunes et marais à Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre Catégories d’évènement: Aumeville-Lestre

Manche

Entre dunes et marais à Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre, 11 juin 2022, Aumeville-Lestre. Entre dunes et marais à Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-11 17:00:00

Aumeville-Lestre Manche Aumeville-Lestre Cette sortie sur un Espace Naturel Sensible de la Manche, vous permettra de mieux connaître le patrimoine naturel, notamment la flore des espaces littoraux et des zones humides. Gratuit. Organisé par le conseil départemental de la Manche. inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 ou 06 78 64 82 10 Cette sortie sur un Espace Naturel Sensible de la Manche, vous permettra de mieux connaître le patrimoine naturel, notamment la flore des espaces littoraux et des zones humides. Gratuit. Organisé par le conseil départemental de la Manche…. +33 2 33 46 37 06 http://cpiecotentin.com/ Cette sortie sur un Espace Naturel Sensible de la Manche, vous permettra de mieux connaître le patrimoine naturel, notamment la flore des espaces littoraux et des zones humides. Gratuit. Organisé par le conseil départemental de la Manche. inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 ou 06 78 64 82 10 Aumeville-Lestre

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aumeville-Lestre, Manche Autres Lieu Aumeville-Lestre Adresse Ville Aumeville-Lestre lieuville Aumeville-Lestre Departement Manche

Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumeville-lestre/

Entre dunes et marais à Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre 2022-06-11 was last modified: by Entre dunes et marais à Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre 11 juin 2022 Aumeville-Lestre manche

Aumeville-Lestre Manche