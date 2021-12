ENTRE-DEUX, regards croisés sur l’Alsace de l’entre deux-guerres, 1920-1930 Andlau, 12 mars 2022, Andlau.

ENTRE-DEUX, regards croisés sur l’Alsace de l’entre deux-guerres, 1920-1930 Andlau

2022-03-12 – 2022-03-31

Andlau Bas-Rhin Andlau

ENTRE-DEUX, regards croisés sur l’Alsace de l’entre deux-guerres, 1920-1930

Entre-deux, entre deux guerres, entre deux regards, celui du peintre et celui du photographe qui représentent l’Alsace des années 1920-1930. Confrontations également avec l’œil du cinéaste et les faits historiques, afin de faire naître un regard plus réaliste sur l’Alsace de l’entre-deux-guerres.

Ces trois médias vont mêler leurs regards autour de différentes thématiques afin d’obtenir une image croisée, de l’Alsace des villes et des champs d’alors. Intérieurs, portraits et paysages, sont les sujets qui préoccupent les artistes et les photo graphes de cette période, mais ces sujets sont des prétextes à des jeux de volumes, de couleurs et de perspectives. Que nous disent-ils du labeur quotidien des Alsaciens ruraux ou citadins ?

Il s’agira de mettre en résonnance des témoins et leurs œuvres, nostalgiques d’une époque vouée à disparaitre et d’autres tournés vers une vision plus moderne de notre société.

Que nous disent-ils du labeur quotidien des Alsaciens ruraux ou citadins ?

+33 3 88 08 65 24

ENTRE-DEUX, regards croisés sur l’Alsace de l’entre deux-guerres, 1920-1930

Entre-deux, entre deux guerres, entre deux regards, celui du peintre et celui du photographe qui représentent l’Alsace des années 1920-1930. Confrontations également avec l’œil du cinéaste et les faits historiques, afin de faire naître un regard plus réaliste sur l’Alsace de l’entre-deux-guerres.

Ces trois médias vont mêler leurs regards autour de différentes thématiques afin d’obtenir une image croisée, de l’Alsace des villes et des champs d’alors. Intérieurs, portraits et paysages, sont les sujets qui préoccupent les artistes et les photo graphes de cette période, mais ces sujets sont des prétextes à des jeux de volumes, de couleurs et de perspectives. Que nous disent-ils du labeur quotidien des Alsaciens ruraux ou citadins ?

Il s’agira de mettre en résonnance des témoins et leurs œuvres, nostalgiques d’une époque vouée à disparaitre et d’autres tournés vers une vision plus moderne de notre société.

Andlau

dernière mise à jour : 2021-12-20 par Office de tourisme du pays de Barr