EUR 10 10 Soirée théâtre avec la troupe Vézère en Scène et sa pièce originale “Entre deux mondes”. Une fantaisie où les revenants côtoient les vivants, dynamique et déjantée, musicale et humoristique, dans laquelle on voit le fantôme de Bertrand de Born, troubadour du 12ème siècle, tourmenter aujourd’hui une comtesse de Hautefort bien vivante. On vous le dit c’est trop drôle et déjanté ! Pass sanitaire obligatoire. Réservation conseillée.

