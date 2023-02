Entre deux Galerie Azimut Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Aixoise depuis plus de dix ans, Aurélie Blanchet a le plaisir d’organiser sa toute première exposition dans sa ville d’adoption qu’elle aime tant.



Artiste dans l’âme depuis toujours, elle ne l’est dans la vraie vie que depuis deux ans, au cours desquels elle a exploré différentes techniques et styles. Au fil du temps, son identité artistique s’est affirmée, mais oscille continuellement entre abstrait et figuratif.



Son travail est un témoignage de son ambivalence, dont le point de convergence est le regard. Un regard tantôt tourné vers le monde extérieur, figuratif, tantôt vers son monde intérieur, abstrait et intuitif.



Dans l’espace intimiste de la galerie Azimut, elle présentera donc le fruit de son travail, où le visiteur plongera tour à tour dans deux mondes.



Vernissage le 2 mars à partir de 18h. L'artiste aixoise Aurélie Blanchet dévoile pour la toute première fois ses peintures lors d'une exposition au cœur même de la ville d'Aix-en-Provence dans la galerie Azimut.

