**Mercredi 8 décembre à 10h et 15h30** **(changement de dates)** **Durée : 50 minutes** **Festival PAS CAP?#7** **Jonglage et danse pour retrouver l’équilibre** **Pour tout le monde dès 6 ans** Maison Folie Beaulieu 33 place Beaulieu, Lomme Métro Bourg ou Maison des enfants ou bus Corolle 1 ou 2 Entre deux emmène le spectateur dans les moments de vie d’une femme et d’un homme pour qui le temps semble s’être arrêté. Une journée comme tant d’autres qui, petit à petit, va faire place à un univers rocambolesque et poétique. Chacun.e découvre en lui et en l’autre des trésors insoupçonnés, pour imaginer un monde meilleur et révéler des possibles enchanteurs. Interprété par une danseuse contemporaine et un circassien, Entre deux montre à voir ce qui vibre entre eux, leur super-pouvoir pour aller au-delà des contraintes et de l’ennui. Un hymne au rêve, à l’espoir, au jeu, à la vie, pour la réinventer et la rendre extraordinaire. Distribution : Chorégraphie : Cristina Santucci ; Interprétation : Sandrine Chapuis et Asaf Mor ; Création lumière : Adrien Hosdez ; Création musicale : Géraldine Kwik Production : Compagnie A Corpo Coproduction : Ballet du Nord – CCN de Roubaix, Touka Danse – CDCN de Guyane Soutiens : Ministère de la Culture, Ministère des Outre-mer, Préfet de la Région Guyanne, DAC de Guyane, Maison Folie Beaulieu de Lomme, Les Arcades de Fâches-Thumesnil, Centre Culturel François Mitterrand de Tergnier, Les Trois Fleuves – EPCC de Cayenne, Théâtre de Macouria de Tonate

