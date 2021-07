Chagny Chagny 71150, Chagny » Entre deux » Chagny Chagny Catégories d’évènement: 71150

» Entre deux » 2021-09-18 – 2021-09-18 Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat

Chagny 71150 Chagny 10 EUR Il est comptable chez Bandalux, elle est visiteuse médicale… Ils n’ont rien en commun… enfin, a priori. Sauf quand l’ascenseur qu’ils prennent ce jour-là pour quitter leur lieu de travail tombe en panne… À 21 h au Théâtre des Copiaus, rue Louis Gourat

Entrée : 15 €, réduit à 10 € ; réservations à l’Agence de tourisme : 03 85 87 25 95 ** Profitez pleinement de cette soirée en vous offrant – ou en offrant – le pass « Dîner-spectacle » à 42 € : après un dîner chez « Pierre & Jean », assistez à la représentation d’ « Entre deux » !

