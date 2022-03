Entre deux Amériques Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Entre deux Amériques Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 1 juin 2022, Orléans. Entre deux Amériques

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), le mercredi 1 juin à 20:30

Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique centrale est l’un des réservoirs de biodiversité les plus riches et menacés de la planète. Sur huit pays, du sud du Mexique au Panama, Barbara et Julien ont mené une expédition de 200 jours au plus près de ceux qui agissent pour protéger la nature sur ce territoire. Au rythme des rencontres, des découvertes et des témoignages, les deux biologistes nous font partager leur aventure, à la fois scientifique et humaine. **Cette soirée annoncera l’escale de Barbara et Julien à Bou, du 3 au 5 juin 2022**, à mi-chemin de leur descente de Loire avec pour thème la sensibilisation aux micro-plastiques. [**En savoir plus sur le projet Loire sentinelle**](https://www.natexplorers.fr/loire-sentinelle)**.**

Entrée libre / participation libre.

un film de Barbara Réthoré et Julien Chapuis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T20:30:00 2022-06-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Entre deux Amériques Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2022-06-01 was last modified: by Entre deux Amériques Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 1 juin 2022 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret