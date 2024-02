Entre de bonnes mains musée des marais salants 44740 Batz sur mer Batz sur mer, vendredi 1 mars 2024.

Entre de bonnes mains Entre de bonnes mains Vendredi 1er mars de 10h-12h Atelier modelage, à partir de 8 ans / durée 2h 12€ sur réservation Animé par Karine Guillet, Sculptrice plasticienne – Atelier « Les petit… Vendredi 1 mars, 10h00 musée des marais salants 44740 Batz sur mer Inscription: 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T10:00:00+01:00 – 2024-03-01T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T10:00:00+01:00 – 2024-03-01T12:00:00+01:00

Entre de bonnes mains

Vendredi 1er mars de 10h-12h

Atelier modelage, à partir de 8 ans / durée 2h

12€ sur réservation

Animé par Karine Guillet, Sculptrice plasticienne – Atelier « Les petites heures » à Nantes

À vous de créer un masque en argile pour découvrir les techniques du modelage en terre..

musée des marais salants 44740 Batz sur mer musée des marais salants 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 82 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.musee@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedesmaraissalants.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/entre-de-bonnes-mains-entredebonnesmains.html »}]

CULTURE JEUNESSE