Bibliothèque du patrimoine Clermont Auvergne Métropole, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Plongez le temps d’une nuit au cœur des croyances et superstitions. Venez rencontrer sorciers, sorcières, devins, herboristes, guérisseurs, apothicaires et alchimistes ! Ici point de chapeaux pointus, de nez crochus ou de verrues. Laissez-nous vous révéler les vertues des graines et plantes magiques, testez vos connaissances et déconstruisez les idées reçues. Contés par des personnages mystérieux, découvrez les légendes et récits fantastiques, qui sommeillent dans les collections de la bibliothèque. Cette année les Nuits de la lecture seront ensorcelantes…

Pass sanitaire obligatoire

Une nuit de pleine lune, un soir d’hiver de l’an de grâce 2022, un étrange ballet s’opère… Qui sait ce qu’il se trame dans les sous-sols de la bibliothèque du patrimoine ? Bibliothèque du patrimoine Clermont Auvergne Métropole 17 rue Bardoux 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Salins Puy-de-Dôme

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T23:00:00

