Office de Tourisme de Toulouse - Donjon du Capitole Haute-Garonne, Toulouse Entre cours et jardins, regards sur les hôtels particuliers

Entre cours et jardins, regards sur les hôtels particuliers

Office de Tourisme de Toulouse – Donjon du Capitole, le samedi 18 septembre 2021

Office de Tourisme de Toulouse – Donjon du Capitole, le samedi 18 septembre à 10:15 Tarif : 5€. Gratuit -18 ans. Réservation recommandée. Nombre de places limité.

Dans le cœur historique, authentique et préservé, vous déambulez de ruelles en placettes, à la découverte des demeures cossues et des hôtels particuliers. Office de Tourisme de Toulouse – Donjon du Capitole Donjon du Capitole, square Charles de Gaulle, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T12:15:00

