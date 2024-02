ENTRE COURS ET JARDINS Cité Plantagenêt Le Mans, samedi 12 octobre 2024.

RDV les samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024 pour la prochaine édition de la fête des plantes et de l’art au jardin.

L’association Entre Cours & Jardins dévoile un patrimoine privé et caché les jardins secrets. Elle met aussi en valeur le cœur historique de la ville grâce aux talents et aux savoir-faire de fleuristes, d’exposants passionnés et d’écoles.

Programme détaillé à venir… EUR.

Cité Plantagenêt 1 place Saint-Michel

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire entrecoursetjardins@gmail.com

