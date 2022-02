Entre Cour et Jardin Fontana Muller Décoration – Bernard Muller – Sézanne Catégories d’évènement: Marne

Sézanne

Entre Cour et Jardin Fontana Muller Décoration – Bernard Muller –, 3 juin 2022, Sézanne. Entre Cour et Jardin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Fontana Muller Décoration – Bernard Muller –

Depuis 35 ans, Bernard Muller, Décorateur et Architecte d’intérieur, a entièrement restauré ce bel l’hôtel particulier du XVIIIème siècle. Passionné des jardins, il a créé un jardin à la française avec une broderie de buis et une grotte aux coquillages en s’inspirant des codes de Versailles. A l’occasion de ce rendez-vous, il vous ouvre exceptionnellement son jardin. Visite libre du jardin Fontana Muller Décoration – Bernard Muller – 24 Rue Leon Jolly 511120 Sezanne Sézanne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sézanne Autres Lieu Fontana Muller Décoration - Bernard Muller - Adresse 24 Rue Leon Jolly 511120 Sezanne Ville Sézanne lieuville Fontana Muller Décoration - Bernard Muller - Sézanne Departement Marne

Fontana Muller Décoration - Bernard Muller - Sézanne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sezanne/

Entre Cour et Jardin Fontana Muller Décoration – Bernard Muller – 2022-06-03 was last modified: by Entre Cour et Jardin Fontana Muller Décoration – Bernard Muller – Fontana Muller Décoration - Bernard Muller - 3 juin 2022 Fontana Muller Décoration - Bernard Muller - Sézanne Sézanne

Sézanne Marne