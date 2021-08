Entre Cour et Jardin au château de Sales Libourne, 14 octobre 2021, Libourne.

Entre Cour et Jardin au château de Sales 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-16 17:00:00

Libourne Gironde Libourne

EUR 25 Plongez de façon approfondie au cœur des cinq siècles d’histoire de Château de Sales et profitez d’un voyage dans le temps où anecdotes et architecture n’auront plus de secrets.

Découvrez ensuite notre cuvier et notre chai d’élevage, et terminez votre visite par une dégustation commentée de nos deux vins dans le millésime 2017 : Château de Sales et Château Chantalouette.

Durée : 1h30

Tarifs : 25€ par personne

Château de Sales

dernière mise à jour : 2021-07-27 par