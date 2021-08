Lunéville Château de Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle Entre collections permanentes et exposition temporaire, partez à la découverte du « château des Lumières » Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Entre collections permanentes et exposition temporaire, partez à la découverte du « château des Lumières » Château de Lunéville, 18 septembre 2021, Lunéville. Entre collections permanentes et exposition temporaire, partez à la découverte du « château des Lumières »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Lunéville

### Profitez de visites guidées autour de l’histoire du château et de ses personnages illustres, ainsi que de visites guidées de l’exposition temporaire dédiée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle. **« La sculpture en son château à variations sur un art majeur »** **Exposition – Évènement** En partenariat avec le Musée du Louvre et le Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain. Épicentre politique des duchés lorrains au dernier siècle de leur indépendance, le château de Lunéville est aussi le creuset monumental d’un art nourri d’influences multiples. À la grandeur mâtinée de grâce aimable voulue par le duc Léopold (1698-1729) succède la fantaisie rocaille insufflée par Stanislas Leszczynski (1737-1766). Dans un palais malmené par un sort souvent contraire, la sculpture témoigne toujours du talent des artistes réunis pour concevoir le cadre d’une vie de cour brillante, du portrait des souverains au décor des appartements, en passant par les fontaines qui égayent la perspective des jardins. C’est donc un art perçu dans toute sa diversité que l’exposition du musée du château de Lunéville entend mettre en lumière. Par la présence d’œuvres majeures, dont certaines retrouveront pour la première fois le site pour lequel elles ont été conçues, l’exposition permettra au public de renouer avec l’esprit d’un lieu aujourd’hui en pleine renaissance. Son discours rayonnera à l’échelle du château et de son parc. Il sera en outre prolongé par la publication d’un important catalogue, synthèse de recherches souvent inédites menées par les meilleurs spécialistes.

Gratuit. Accès dans la limite des places disponibles. Réservation au niveau des stands d’accueil le jour J.

Profitez de visites guidées autour de l’histoire du château et de ses personnages illustres, ainsi que de visites guidées de l’exposition temporaire dédiée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle. Château de Lunéville Place de la 2e division de cavalerie, 54300 Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Château de Lunéville Adresse Place de la 2e division de cavalerie, 54300 Lunéville Ville Lunéville lieuville Château de Lunéville Lunéville