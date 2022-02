Entre ciel et terre, un autre regard sur la banlieue Cinépal’ Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Entre ciel et terre, un autre regard sur la banlieue Cinépal’, 8 février 2022, Palaiseau. Entre ciel et terre, un autre regard sur la banlieue

Cinépal’, le mardi 8 février à 20:00

[http://www.cinepal.fr](http://www.cinepal.fr) un autre regard sur la banlieue —————————————————- Soirée Projection/débat : – Gagarine de Fanny Liatard – COURTE vie pleine, Bâtiment 5 de Aristide Barraud (Court métrage) + échange avec Aristide Barraud, écrivain-vidéaste Synopsis – Gagarine de Fanny Liatard Youri est un adolescent de 16 ans, qui vit à Gagarine, l’immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine. Depuis qu’il est tout petit, il rêve de devenir cosmonaute. Un jour, il apprend que la cité de son enfance est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ». ? 5,30€ ? Infos, réservations à la caisse du CinéPal’ 10 avenue du 8 mai 1945 91120 PALAISEAU ou sur www.cinepal.fr ?

5,30

Projection de Gagarine de Fanny Liatard et COURTE vie pleine, Bâtiment 5 de Aristide Barraud (Court métrage) + échange avec Aristide Barraud, écrivain-vidéaste Cinépal’ 10 Avenue du 8 Mai 1945, 91120 Palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T20:00:00 2022-02-08T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Cinépal' Adresse 10 Avenue du 8 Mai 1945, 91120 Palaiseau Ville Palaiseau lieuville Cinépal' Palaiseau Departement Essonne

Cinépal' Palaiseau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palaiseau/

Entre ciel et terre, un autre regard sur la banlieue Cinépal’ 2022-02-08 was last modified: by Entre ciel et terre, un autre regard sur la banlieue Cinépal’ Cinépal' 8 février 2022 Cinépal' Palaiseau Palaiseau

Palaiseau Essonne