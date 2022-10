Entre ciel et terre

2023-04-06 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-06 Si les rencontres enrichissent la vie, c’est également le cas pour la musique ! L’Orchestre Régional de Normandie l’a bien compris et met à l’honneur le Japon et sa culture qui, entre tradition et modernité, s’avère aussi fascinante qu’insaisissable.

Les musiciens de l’Orchestre, dirigés par leur chef principal Jean Deroyer, accompagnent Nori Kajio, joueuse de taiko, tambour traditionnel japonais au son puissant et chaleureux, et Jean-Marc Larché, saxophoniste virtuose. À rencontre originale, partition originale : elle est signée ici par Pierrick Hardy.

