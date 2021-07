Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray 71990, Saint-Léger-sous-Beuvray Entre chien et loup Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: 71990

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Soirée spéciale à Bibracte !

Laissez-vous porter par le charme mystérieux des arbres centenaires du Mont Beuvray.

Entre chien et Loup, votre guide devient conteur au fil d’une balade pleine de mystères et fait revivre des histoires traditionnelles et leurs créatures magiques et fantastiques. Enfants dès 4 ans. En famille. info@bibracte.fr +33 3 85 86 52 35 http://www.bibracte.fr/ Soirée spéciale à Bibracte !

