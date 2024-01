ENTRE CHIEN ET LOUP Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 3 mars 2024.

ENTRE CHIEN ET LOUP par la Compagnie 3xRien

Cirque contemporain

Entre Chien et Loup, entre ombre et lumière, entre deux, entre eux deux, dans l’antre d’eux. Vous y êtes !

Entrez et ouvrez les yeux, les oreilles et l’esprit… Vous verrez, entre les fils tournés, tourner sur le cercle, boîtes à malices, corps et décors, roues et roulettes russes ou pas de loup. En équilibre fragile, les lignes funambules sont suspendues pour jouer et vivre…

Volutes acrobatiques dans la pénombre avec, en toile de fond, une confiance aveugle…

Du cirque ? Sans mesure !

Un spectacle programmé dans le cadre du Printemps Culturel.

Billetterie sur place également ouverte avant le spectacle .

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@saint-brevin.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 18:00:00

fin : 2024-03-03



