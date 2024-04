Entre chien et loup Lepuix, lundi 12 août 2024.

Entre chien et loup Lepuix Territoire de Belfort

Venez découvrir la race de chien la plus proche du loup. Vous apprendrez aussi les règles qui régissent la meute.

A partir de 6 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Visite non remboursable, non échangeable. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 14:30:00

fin : 2024-08-12

Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Entre chien et loup Lepuix a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION BELFORT