Lepuix Territoire-de-Belfort Lepuix 2 2 EUR Venez découvrir la race de chien la plus proche du loup. Vous apprendrez aussi les règles qui régissent la meute. Elevage « La légende du loup noir », Chemin forestier de la Goutte des forges à Lepuix. Attention route non goudronnée, rouler au pas. A partir de 7 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

