Lepuix Territoire-de-Belfort Venez découvrir la race de chien la plus proche du loup. Vous apprendrez aussi les règles qui régissent la meute. Elevage La légende du loup noir, Chemin forestier de la Goutte des forges à Lepuix. Attention route non goudronnée, rouler au pas. A partir de 7 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

