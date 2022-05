Entre chien et loup dans les Traouïéro Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Entre chien et loup dans les Traouïéro Perros-Guirec, 14 juillet 2022, Perros-Guirec. Entre chien et loup dans les Traouïéro Perros-Guirec

2022-07-14 21:00:00 – 2022-07-14 23:00:00

Perros-Guirec Côtes d’Armor Venez découvrir à la tombée de la nuit une ancienne vallée glacière habitée de mille traces, bruits, odeurs et histoires … Dates : n- Les 14 et le 28 juillet à 21h, le 11 août à 20h30 n- Le 25 août à 20h15. nDurée : 2h Tarifs : n- Tarif unique de 6,20 € n- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans Infos pratiques : n- RDV route de Randreus à Perros-Guirec, en face du n°89 n- Tous publics, familles n- Prévoir des vêtements chauds et une lampe pour le retour n- Inscription obligatoire n- Annulation possible en cas de météo défavorable Contact : n- Maison du littoral : 02 96 91 62 77 – lamaisondulittoral@perros-guirec.com Venez découvrir à la tombée de la nuit une ancienne vallée glacière habitée de mille traces, bruits, odeurs et histoires … Dates : n- Les 14 et le 28 juillet à 21h, le 11 août à 20h30 n- Le 25 août à 20h15. nDurée : 2h Tarifs : n- Tarif unique de 6,20 € n- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans Infos pratiques : n- RDV route de Randreus à Perros-Guirec, en face du n°89 n- Tous publics, familles n- Prévoir des vêtements chauds et une lampe pour le retour n- Inscription obligatoire n- Annulation possible en cas de météo défavorable Contact : n- Maison du littoral : 02 96 91 62 77 – lamaisondulittoral@perros-guirec.com Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Ville Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec Departement Côtes d’Armor

Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec/

Entre chien et loup dans les Traouïéro Perros-Guirec 2022-07-14 was last modified: by Entre chien et loup dans les Traouïéro Perros-Guirec Perros-Guirec 14 juillet 2022 Côtes-d’Armor Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes d’Armor