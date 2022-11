Entre chien et loup – Challenge Armorik Trail Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Le Cloître-Saint-Thégonnec 1ère épreuve du Challenge Armorik Trail 2023 : Samedi 7 janvier 2023 se déroulera la 12ème édition de cet événement sportif au Cloître-Saint-Thégonnec. Le loup est heureux de pouvoir de nouveau vous donner rendez-vous sur ses terres au Cloître-Saint-Thégonnec. Les parcours ont été entièrement revus l’année dernière. Comme toujours, des yeux vous guideront dans la nuit. Le contexte sanitaire est revenu à la normale. Sauf nouvelle vague épidémique, le traditionnel buffet d’après-course pourra faire son retour. Ce moment de convivialité vous permettra de vous requinquer et d’échanger sur votre aventure nocturne. Course nature avec 2 distances :

– Noz trail « LE LOUVETEAU » : 9 km (dénivelé positif : 200 m)

Départ à 18h00 devant le Musée du Loup du Cloître-Saint-Thégonnec.

– Noz trail « ENTRE CHIEN ET LOUP » : 15,1 km (dénivelé positif : 340 m)

Départ à 18h30 devant le Musée du Loup du Cloître-Saint-Thégonnec. Épreuve limitée à 275 dossards sur le 15,1 km et à 225 sur le 9 km.

Il s’agit d’une épreuve sportive « nature » ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés.

Lampe frontale, sifflet, coupe-vent ou couverture de survie obligatoires. Peuvent participer sur :

– Le 15,1 km, nés (hommes et femmes) en 2005 et avant (à partir de JUNIOR)

– Le 9 km, nés (hommes et femmes) en 2007 et avant (à partir de CADET) Tarifs, hors commission Klikego : 9 €

Remboursement intégral, hors commission Klikego, si l’événement devait être annulé. Inscription sur Klikego : https://www.klikego.com/inscription/entre-chien-et-loup-2023/running-course-a-pied/1484685134217-11 ou par courrier à : Xavier Daniellou – 6 rue Pierre Grall – 29600 Plourin-lès-Morlaix

Seuls les bulletins d’inscription accompagnés d’une copie de certificat médical ou de licence valide le jour de la compétition et d’un chèque à l’ordre de REDEG 29 seront pris en compte. Pas d’inscriptions sur place ni par téléphone ou par mail.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS VENDREDI 6 JANVIER A 23H59. Retraits des dossards à la salle des sports à partir de 16h30 sur présentation d’une pièce d’identité. armorik.trail29@gmail.com +33 6 08 65 95 16 http://www.challengearmoriktrail.org/ Le Cloître-Saint-Thégonnec

