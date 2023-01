Entre chênes et pins Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis Catégories d’Évènement: 60300

Fontaine-Chaalis

kb:France3260

Entre chênes et pins Fontaine-Chaalis, 26 février 2023, Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis. Entre chênes et pins Fontaine-Chaalis 60300

2023-02-26 10:00:00 – 2023-02-26 12:30:00 Fontaine-Chaalis

60300 Fontaine-Chaalis À 30 km de Paris, près de la Mer de sable et de l’abbaye de Chaalis, une agréable promenade, accessible en toutes saisons, sur d’anciennes landes reboisées. Petite leçon de botanique. Randonnée Nature accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. À 30 km de Paris, près de la Mer de sable et de l’abbaye de Chaalis, une agréable promenade, accessible en toutes saisons, sur d’anciennes landes reboisées. Petite leçon de botanique. Randonnée Nature accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04 Karuna Nature

Fontaine-Chaalis

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 60300, Fontaine-Chaalis, kb:France3260 Autres Lieu Fontaine-Chaalis Adresse Fontaine-Chaalis 60300 Ville Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis lieuville Fontaine-Chaalis Departement 60300

Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-chaalis-fontaine-chaalis/

Entre chênes et pins Fontaine-Chaalis 2023-02-26 was last modified: by Entre chênes et pins Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 26 février 2023 60300 Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Fontaine-Chaalis kb:France3260

Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 60300