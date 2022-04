Entre champs et village, histoire d’un petit bois en devenir Schleithal Schleithal Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Cette sortie vous narrera l'histoire d'un habitant de Schleithal qui a démarré la reconversion de son ancienne plantation de peupliers en forêt naturelle. Celle-ci n'en est qu'au stade pionnier, les arbres nouvellement plantés en mélange étant encore très jeunes. L'intérêt de sa démarche réside dans le fait qu'il ne souhaite pas (ou le moins possible) intervenir dans l'évolution de sa future forêt afin qu'elle se transforme, à terme, en un véritable sanctuaire de biodiversité. Venez découvrir cette démarche originale, ce petit bout de nature au milieu des labours et des cultures céréalières. Une expérience de réensauvagement riche en enseignements sur notre nécessaire besoin de nous reconnecter au sauvage.

