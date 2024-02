Entre bocage et rivière Tresnay, lundi 19 août 2024.

Entre bocage et rivière Tresnay Nièvre

Partez en balade accompagnés par un guide naturaliste pour découvrir la faune et la flore locales du bocage et des bords d’Allier.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à une sortie de pleine nature.

RDV devant l’église

En partenariat avec la CCNB EUR.

Début : 2024-08-19 09:30:00

fin : 2024-08-19 12:00:00

Eglise

Tresnay 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Entre bocage et rivière Tresnay a été mis à jour le 2024-01-30 par OT SAINT-PIERRE MAGNY-COURS