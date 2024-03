Entre Art et Mode : Exposition Liminal Objects Le Bicolore-Maison du Danemark Paris, vendredi 22 mars 2024.

Du vendredi 22 mars 2024 au dimanche 19 mai 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

L’exposition collective qui redéfinit les limites de l’art et de la mode.

Le Bicolore présente Liminal Objects. Cette exposition dans le centre culturel danois dédié à la création contemporaine, présente une nouvelle génération de huit designers et artistes nordiques. Ils explorent et questionnent la façon dont les matières, les fonctions, les corps et les identités sont perçus dans la mode et dans l’art.

Le Bicolore-Maison du Danemark 142 avenue des Champs-Élysées 75008

Contact : https://lebicolore.dk +33156591744 lebicolore@maisondudanemark.dk https://fr-fr.facebook.com/lebicoloredk/ https://fr-fr.facebook.com/lebicoloredk/

Marc Medina Jenny Hytönen