### Nathalie Lalonde et Alain Barrot racontent la saga de la famille Lalonde, confiseurs installés à Nancy depuis 1901. Une mini-exposition vous fait découvrir ou redécouvrir le parcours nancéien de cette famille originaire de Haute-Marne, dont l’aïeul **Albert Lalonde** s’est formé au métier de pâtissier à Londres, avant de s’installer définitivement à Nancy en 1901. L’itinéraire de cette Confiserie-Chocolaterie familiale est retracé par **Alain Barrot** et **Nathalie Lalonde**, arrière-petite-fille d’Albert. Fabricante incontournable des célèbres bergamot(t)es de Nancy, la famille Lalonde est à l’origine de très belles et nombreuses boîtes métalliques destinées au fameux bonbon. Les macarons des religieuses figurent, également, au palmarès gourmand de **Roger et Michel Lalonde**. Objets et documents d’époque sont rassemblés à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Ils racontent une histoire débutée il y a 120 ans, dont Nathalie et son fils continuent d’écrire les pages.

Gratuit.

Musée Fours des Sœurs Macarons – Confiserie Lefèvre-Lemoine 10 rue des Sœurs Macarons, 54000 Nancy

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

