Festival de cinéma « Amour & Suspense » Entraygues-sur-Truyère, 1 novembre 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

5 jours, 6 films, de 4 pays différents, autour des thèmes de l’amour et du suspense..

2023-11-01 fin : 2023-11-05 . 3 EUR.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



5 days, 6 films, from 4 different countries, on the themes of love and suspense.

5 días, 6 películas, de 4 países diferentes, sobre temas de amor y suspense.

5 Tage, 6 Filme aus 4 verschiedenen Ländern, die sich um die Themen Liebe und Spannung drehen.

