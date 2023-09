De la cueillette à l’assiette – balade accompagnée Entraygues-sur-Truyère, 8 août 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Avec Umun de l’association Les Crouzettes, découvrez et dégustez les plantes sauvages comestibles de nos chemins.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . 15 EUR.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



With Umun from the Les Crouzettes association, discover and taste the edible wild plants of our paths

Con Umun, de la asociación Les Crouzettes, descubra y deguste las plantas silvestres comestibles de nuestros senderos

Entdecken und probieren Sie mit Umun vom Verein Les Crouzettes die essbaren Wildpflanzen unserer Wege

Mise à jour le 2023-08-30 par OT Terres d’Aveyron