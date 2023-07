Duo Harpe (Béatrice Guillermin) et Flûte (Yaeram Park) Entraygues-sur-Truyère, 20 juillet 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Harpe et Flûte dans le patrimoine de la Chapelle du Pontet pour un programme de Bach à Piazzola.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron



Harp and Flute in the heritage of the Chapelle du Pontet for a program from Bach to Piazzola

Arpa y flauta en el patrimonio de la Chapelle du Pontet para un programa de Bach a Piazzola

Harfe und Flöte im Erbe der Kapelle von Le Pontet für ein Programm von Bach bis Piazzola

