Vide grenier pompier Entraygues-sur-Truyère, 14 juillet 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Vide grenier dans les ruelles d’Entraygues, ouvert à toute la population..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . 10 EUR.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



Flea market in the streets of Entraygues, open to the general public.

Mercadillo en las callejuelas de Entraygues, abierto al público en general.

Flohmarkt in den Gassen von Entraygues, offen für die gesamte Bevölkerung.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Terres d’Aveyron