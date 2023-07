Marché des producteurs de pays Entraygues-sur-Truyère, 5 juillet 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations musicales.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



Compose and enjoy your meal, made from local products purchased. Musical animations

Componga y disfrute de su propia comida, elaborada con productos locales. Entretenimiento musical

Stellen Sie Ihr Essen zusammen und genießen Sie es, das aus den gekauften Produkten der Region hergestellt wird. Musikalische Unterhaltung

Mise à jour le 2023-06-16 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ENTRAYGUES SUR TRUYERE