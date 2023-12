Bal traditionnel Entraygues-sur-Truyère, 17 novembre 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Début : 2023-11-17

fin : 2023-11-17

Venez danser toutes les danses traditionnelles avec Folkentrad et groupes invités..

Plusieurs types de danse : Polka, Masurka, Valse, Bourrées, Scottish etc.

Repas possible à 20h (15€/personne avec entrée, plat et dessert).

Sur réservation au 05 65 44 40 62.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



