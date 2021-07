Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Entrainement du Stade Rennais – Ouvert au public Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Entrainement du Stade Rennais – Ouvert au public Dinard, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Dinard. Entrainement du Stade Rennais – Ouvert au public 2021-07-08 – 2021-07-08

Dinard Ille-et-Vilaine Cette année encore, le Stade Rennais fait confiance à Dinard pour son stage de préparation l’occasion pour le club d’ouvrir leur entrainement aux supporters. Dans le cadre de leur stage de présaison, le Stade Rennais Football Club, 6e du dernier championnat de France ouvre son entrainement au public. L’occasion pour les fans des rouges et noirs d’approcher de près leurs joueurs favoris, d’obtenir un autographe et peut être même une photo. Jeudi 8 juillet 2021 – 17h – Terrain de football du COSEC +33 2 99 46 61 72 Cette année encore, le Stade Rennais fait confiance à Dinard pour son stage de préparation l’occasion pour le club d’ouvrir leur entrainement aux supporters. Dans le cadre de leur stage de présaison, le Stade Rennais Football Club, 6e du dernier championnat de France ouvre son entrainement au public. L’occasion pour les fans des rouges et noirs d’approcher de près leurs joueurs favoris, d’obtenir un autographe et peut être même une photo. Jeudi 8 juillet 2021 – 17h – Terrain de football du COSEC dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Dinard Adresse Ville Dinard lieuville 48.6235#-2.06458