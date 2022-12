ENTRAINEMENT DU MSB Mamers Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe Mamers Venez rencontrer les joueurs de l’équipe du MSB qui s’entrainera à la salle Omnisports le mercredi 11 janvier de 15h30 à 17h.

Une séance de dédicaces sera également proposée.

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Sarthe. L’équipe du MSB s’entraine à Mamers ! +33 2 43 97 60 63 Salle Omnisports Rue Saint Roch Mamers

