Entrainement délocalisé du Rugby Club Toulonnais La Seyne-sur-Mer, 14 février 2022, La Seyne-sur-Mer. Entrainement délocalisé du Rugby Club Toulonnais Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin La Seyne-sur-Mer

2022-02-14 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-14 17:00:00 17:00:00 Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin

La Seyne-sur-Mer Var Les Rouges & Noirs s’entraineront à la La Seyne Sur Mer dans le cadre d’un entrainement délocalisé sur la métropole Toulon Provence Méditerranée. Ouvert à tous suivi d’une séance de dédicaces pour les enfants. +33 4 94 06 95 10 https://www.la-seyne.fr/ Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin La Seyne-sur-Mer

