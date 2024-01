Entrainement de printemps pour la Société des Régates Turballaises Capitainerie Port de Plaisance 44420 La turballe La turballe, dimanche 18 février 2024.

Entrainement de printemps pour la Société des Régates Turballaises Admirez les 30 voiliers de l’association, Société des Régates de La Turballe depuis la plage des Bretons. 18 février et 3 mars Capitainerie Port de Plaisance 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T09:00:00+01:00 – 2024-03-03T17:00:00+01:00

Admirez les 30 voiliers de l’association, Société des Régates de La Turballe depuis la plage des Bretons.

Capitainerie Port de Plaisance 44420 La turballe Capitainerie Port de Plaisance 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/entrainement-de-printemps-pour-la-societe-des-regates-turballaises-la-turballe.html »}]

LOISIRS SPORT