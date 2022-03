Entraînement de l’Équipe de France de Quidditch Hippodrome du Petit Port Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

19 mars 2022, Nantes.
Samedi 19 mars 2022 de 13h30 à 17h
Dimanche 20 mars 2022 de 10h à 15h

Horaire : 13:30 17:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public Samedi 19 mars 2022 de 13h30 à 17hDimanche 20 mars 2022 de 10h à 15h Les Éléphants de Nantes Quidditch ont l’honneur d’accueillir un camp d’entrainement de l’Équipe de France de Quidditch ! Les sélections pour intégrer l’Équipe de France de Quidditch arrivent à leurs termes. Des joueurs et joueuses de la France entière viendront à Nantes pour s’entraîner et espérer faire partie du roster final de 21. L’objectif : se rendre en Irlande du 22 au 24 juillet 2022 pour participer aux European Games (Coupe d’Europe des Nations) et remettre en jeu son titre de Championne d’Europe des Nations gagné en 2019, en Allemagne. Tout public. Hippodrome du Petit Port adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

