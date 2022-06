ENTRAÎNEMENT DE LA PATROUILLE DE FRANCE

ENTRAÎNEMENT DE LA PATROUILLE DE FRANCE, 11 août 2022, . ENTRAÎNEMENT DE LA PATROUILLE DE FRANCE



2022-08-11 – 2022-08-11 10h55 Entraînement de la Patrouille de France Plage de l’Hôtel de Ville 10h55 Entraînement de la Patrouille de France Plage de l’Hôtel de Ville +33 4 67 07 73 34 https://air.defense.gouv.fr/patrouille-de-france/home-page/PAF 10h55 Entraînement de la Patrouille de France Plage de l’Hôtel de Ville dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville