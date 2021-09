Entraînement de course à pied au parc des Buttes-Chaumont Parc des Buttes-Chaumont, 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 10h à 11h30

gratuit

L’association Front Runners de Paris est un club de course à pied LGBTQI+ & Allié.e.s ouvert à toutes et à tous. Dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations, l’association propose un entraînement de course à pied ouvert à toutes et à tous dans le beau parc des Buttes-Chaumont, le samedi 9 octobre à 10h.

Que vous débutiez ou que vous ayez couru toute votre vie, si vous aimez la course à pied ou souhaitez simplement découvrir cette discipline, n’hésitez pas à rejoindre l’entraînement des Front Runners de Paris ouvert à toutes et à tous !

Notre club de course à pied s’adresse à toutes et à tous, quels que soient votre orientation sexuelle, votre identité de genre, votre statut sérologique ou votre niveau. Nous avons parmi nos adhérent.e.s des personnes qui préparent des courses ou trails de toute distance ou qui courent simplement pour le plaisir, car l’important est bien pour nous de courir ensemble, dans une ambiance conviviale !

À l’occasion de la semaine de lutte contre les discriminations, notre club organise un entraînement ouvert à toutes et à tous dans le parc des Buttes-Chaumont. Le rendez-vous est fixé le samedi 9 octobre à 10h dans le parc, à l’entrée du parc en face de la mairie du 19e. Il n’y a pas de vestiaires, les participant.e.s doivent donc arriver en tenue. Après une rapide présentation des membres présents et un échauffement, les participant.e.s auront le choix entre une sortie classique (plusieurs tours du parc) ou une séance de côtes et escaliers encadrée par un coach. L’entraînement se termine par quelques étirements, et celles et ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se retrouver autour d’un café.

Alors n’hésitez plus, laissez-vous tenter et venez courir avec nous ! Nous avons hâte de vous rencontrer !

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur notre association ou sur cet entraînement ouvert à toutes et à tous !

Parc des Buttes-Chaumont Place Armand-Carrel Paris 75019

5 : Laumière (380m) 7bis : Buttes Chaumont (484m)



Contact :Front Runners de Paris contact@frontrunnersparis.org http://frontrunnersparis.org/ https://www.facebook.com/FrontrunnersParis

